Amorim: “Bartesaghi? Ha fatto bene oggi, deve migliorare difensivamente. Sono contento della squadra”

25/10/2026 | 23:13:54

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Sono contento e fiero dei ragazzi. Dovevamo essere competitivi dal primo tempo e l’abbiamo dimostrato. Bartesaghi? Ha fatto bene oggi, fa meglio offensivamente che in difesa. Deve migliorare il lato difensivo, ma ha molta velocità e crossa bene, lo vedo negli allenamenti. Sono contento della squadra, a volte non abbiamo tempo di correggere gli errori della partita precedente”.

Foto: X Milan