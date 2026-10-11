Amorim: “Avremmo dovuto uccidere la partita, prendere quel gol non va bene. Gabbia? Non so cos’abbia ma sono triste”

11/10/2026 | 20:37:31

Ruben Amorim commenta a DAZN il pareggio contro il Sassuolo: “Penso che meritassimo di andare in vantaggio e, dopo il gol subìto, dovevamo controllare meglio. Abbiamo perso il pallone inutilmente, abbiamo spinto giustamente ma non dovevamo prendere gol in quel modo. Modric aiuta Rabiot a esprimersi? Non è questione di giocatori individuali, ma di caratteristiche e rotazioni della squadra. Quando segniamo dobbiamo uccidere la partita e non ci siamo riusciti. L’ingresso di Luka dà delle caratteristiche diverse. Tutto dipende sempre dall’andamento della partita. Nel secondo tempo, noi abbiamo avuto più possesso e in questi casi è meglio avere centrocampisti e trequartisti. Con Moreira che ha caratteristiche di corsa, è utile avere palleggiatori. Infortunio di Gabbia? Non so che infortunio abbia, ma sono veramente triste per lui. Il calcio, spesso, sa essere crudele e faremo di tutto per aiutarlo”.

Foto: X Milan