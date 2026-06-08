Amichevoli, Olise in forma Mondiale: tripletta nel 3-1 contro l’Irlanda del Nord
08/06/2026 | 23:15:59
La Francia chiude le sue amichevoli in preparazione ai Mondiali americani con un 3-1 contro l’Irlanda del Nord. In casa transalpina si sorride per le condizioni di Michael Olise. La stella del Bayern Monaco, con una tripletta show, decide la sfida. I gol ai minuti 43′, 49′ e 74′. Per l’Irlanda del Nord il gol di Kelly al minuto 64′.Deschamps sorride per le condizioni di uno dei probabili protagonisti del Mondiale.
Foto: Instagram Olise