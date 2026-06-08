Amichevoli, l’Uzbekistan di Cannavaro tiene testa all’Olanda. Gli Orange vincono solo con un rigore al 98′

08/06/2026 | 23:25:49

Gara più complicata del previsto per l’Olanda, l’ultima amichevole preparatoria per il Mondiale. Gli Orange vincono 2-1 contro un organizzato Uzbekistan di Cannavaro. Gara molto equilibrata, la sblocca Gakpo su rigore al 32′. L’Olanda potrebbe chiudere i conti ma nel finale commette alcune ingenuità. All’88’ viene espulso Til per un fallo di mano. Sergeev insacca la rete del pareggio al 92′ è 1-1. Ma l’Olanda non demorde e riesce a procurarsi un altro rigore al 97′ e ancora Gakpo regala il successo ai suoi. Cannavaro va al Mondiale con tante notizia positive però.

Foto: X FIFA