Amichevoli, Atalanta battuta 2-1 dal Feyenoord

02/08/2026 | 18:08:18

Nel pomeriggio test per l’Atalanta che è uscita sconfitta per 2-1 nella sfida amichevole contro il Feyenoord. Le due squadre si sono affrontate per 120 minuti: i 90 dei tempi regolamentari più una frazione aggiuntiva da 30, nonostante al 90′ la gara fosse finita 2-1 per la compagine olandese. Ad aprire la gara all’11’ un rigore di Ueda. Pareggio Atalanta con Krstovic. Nel finale il gol vittoria del Feyenoord con Van Persie.

Foto: sito Atalanta