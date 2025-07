Amichevole Bologna: Ndoye esce subito per infortunio

20/07/2025 | 18:27:42

Problema in amichevole per Ndoye, l’esterno del Bologna è stato costretto al cambio dopo circa 30 secondi di gara tra gli emiliani e la Virtus Verona. Brutta entrata di Lodovici della Virtus Verona, con la caviglia sinistra di Ndoye che ha avuto la peggio nell’impatto. Seguiranno ora degli accertamenti per comprendere l’entità dell’infortunio del calciatore svizzero.

Foto: Instagram Bologna