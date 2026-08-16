Alvini: “Non sono stato coinvolto sul mercato, ci vorranno mesi per far integrare i nuovi arrivati”

16/08/2026 | 21:33:56

Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa: “Sono contento del passaggio del turno, di come abbiamo lavorato fino ad oggi, ma analizzando la partita abbiamo commesso qualche errore di troppo. Dobbiamo migliorare su alcune cose che possiamo migliorare, noi sappiamo dove. Di alcuni momenti nella prestazione, non sono contento. Non ne avevo altri, quelli arrivati non sono pronti e lo saranno tra qualche settimana. Amey si è fatto male, speriamo di recuperarlo per domenica. perché potrebbe essere utile. Fini era squalificato, gli altri hanno ancora bisogno di migliorare a livello fisico e di lavorare. Kvernadze? Spero possa migliorare ulteriormente nell’attacco alla profondità, nel venire a giocare sotto palla in alcuni momenti e nell’andare oltre la linea, per sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Mercato? Io non sono stato coinvolto, e con Castagnigni siamo stati coinvolti su quelli che erano i giocatori dell’anno scorso che abbiamo confermato, cioè i vari Cittadini, Calvani, Raimondo, Fini, Desplanches, Amey… il resto sono tutti giocatori arrivati e tu, allenatore, devi capirne le caratteristiche. Ci vorrà del tempo, dei mesi, per poterli poi integrare”.

Foto x frosinone