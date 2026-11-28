Alvini: “Bobcek? Merito di chi lo ha portato e di chi lo allena. Più contento dei 15 punti dalla salvezza che dei 2 dall’Europa”

28/11/2026 | 17:51:42

Massimiliano Alvini commenta la super vittoria del Frosinone contro il Parma, targata dalla tripletta di Bobcek. Le parole in conferenza stampa: “Kvernadze? Domani vedremo. Lo volevo togliere invece mi ha detto di star bene. Speriamo non sia un infortunio serio. Bobcek? Nella prestazione di Bobcek c’è tanto merito di chi lo ha portato ma anche di chi lo ha aspettato e allenato. Era una gara che aveva una grande importanza perché ora sulla carta abbiamo partite proibitive. Il Frosinone vuole provare a rimanere in serie A, se questo risultato sarà centrato sarà stata scritta una bella pagina di storia per programmare il futuro. Oyono? Voglio ed esigo che deve migliorare nella fase difensiva. Forse è anche un difetto mio e del mio staff non averlo migliorato in quella fase, perché è un giocatore eccellente. Classifica? Sono più contento dei 15 punti dalla salvezza che dai 2-3 dall’Europa. Stasera guardando la classifica è chiaro che si possono fare voli pindarici ma a me non scalfisce questo”.

Foto: X Frosinone