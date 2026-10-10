Alvini: “Abbiamo perso per un rigore che potevamo evitare, risultato troppo ampio”

10/10/2026 | 23:25:01

Le parole di Alvini a Sky dopo la sconfitta del Frosinone contro il Napoli: “Il rigore lo pari, te lo fanno ripetere e cambia l’inerzia. Se il piede non era sulla linea è giusto farlo ripetere. Peccato, perché avevamo ripreso la partita: abbiamo preso un rigore che potevamo evitare e lì ce la siamo complicata. La vittoria del Napoli è meritata, il risultato è troppo ampio. Sulla prestazione, siamo stati meno efficaci di altre partite. Non abbiamo pulito bene la palla sul primo passaggio, dando loro la possibilità di fare una partita diversa. Non sono negativo con la squadra, ma neanche positivo. C’è da lavorare e questo è il percorso che dobbiamo fare. Nel percorso che possiamo e vogliamo fare, la partita di oggi dà tanti spunti per migliorare. Tanti giocavano per la prima volta al Maradona: non siamo stati così belli ed efficaci. La nostra identità c’è stata, ma non al meglio e dobbiamo migliorare l’approccio a questo tipo di partite perché davanti abbiamo una squadra più forte”.

foto x frosinone