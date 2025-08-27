Ufficiale: Alvarez è un nuovo giocatore del Monza

27/08/2025 | 13:45:02

“Agustin Alvarez è un nuovo calciatore del Monza. L’attaccante uruguaiano arriva dal Sassuolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva. Nato a San Bautista il 19 maggio 2001, cresce nel Penarol con cui esordisce tra i professionisti nel settembre 2020. Con il Club di Montevideo vince da protagonista il campionato uruguaiano nel 2021, anno in cui si laurea anche capocannoniere della Copa Sudamericana con 10 reti, e conquista la Supercoppa nazionale nel gennaio 2022. Dopo aver collezionato 91 presenze complessive con 34 reti con il Penarol, nell’estate 2022 viene acquistato dal Sassuolo. Con i neroverdi esordisce subito in Serie A collezionando 23 presenze e 1 gol nel suo primo campionato italiano. Nel gennaio 2024 viene ceduto in prestito alla Sampdoria, dove gioca 14 gare in Serie B. Dopo due anni in Italia, nell’estate 2024 si trasferisce in prestito all’Elche in Spagna ed è protagonista della Promozione del Club in Liga con 37 presenze e 8 reti in campionato. Una stagione brillante, in cui si guadagna il ritorno nella nazionale maggiore dell’Uruguay, con cui vanta complessivamente 5 presenze e 1 gol. Dopo l’esperienza vincente in Spagna, Álvarez torna ora in Italia per una nuova ambiziosa sfida in biancorosso. Benvenuto Agustín!”.

Foto: sito Monza