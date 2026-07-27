Altro che Messi e Haaland: per la FIFA è del capoverdiano Cabral il gol più bello del Mondiale

27/07/2026 | 18:27:01

Sono settimane indimenticabili per l’isola di Capo Verde. Prima la storica partecipazione ad un Mondiale, poi il clamoroso passaggio del turno e, infine, il premio di gol più bello della Coppa del Mondo va a un suo giocatore. L’autore del momentaneo 2-2 contro l’Argentina ai sedicesimi, Sidny Lopes Cabral, realizzò una rete a dir poco sbalorditiva. Prese palla sulla fascia sinistra, avanzò al limite dell’area di rigore scagliando, all’incrocio dei pali, una mina imparabile anche per un super portiere come Dibu Martinez. Il gol di Cabral è stato scelto dai fan tramite una votazione sui canali ufficiali della FIFA. La super giocata del capoverdiano ha battuto, nella speciale classifica, anche gente del calibro di Mbappé, Messi, Julian Alvarez e Ferran Torres.

Foto: Instagram Lopes Cabral