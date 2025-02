Altra panchina per Hummels: la crescita di Celik tarpa le ali al tedesco

Ha del singolare ciò che sta succedendo in casa Roma con Mats Hummels. Con De Rossi e con Juric poco, anzi pochissimo spazio fino all’arrivo di Ranieri che ha rilanciato il tedesco come colonna portante della difesa giallorossa. Nelle ultime gare, però, i giallorossi hanno fatto a meno dell’ex Borussia Dortmund e questo non è un dettaglio da ignorare. Il difensore, infatti, nelle ultime 4 gare non ha collezionato neanche un minuto e ciò fa riflettere perché di mezzo ci sono anche le due importantissime sfide contro il Porto. Sir Claudio aveva tranquillizzato tutti, sottolineando semplicemente il fatto che il classe 1988 avesse bisogno di recuperare la condizione fisica. Ma, forse, anche un pochino inaspettatamente il tecnico romano e romanista si è ritrovato a fare i conti con l’esplosione di Celik. Il turco, infatti, nelle ultime partite ha dimostrato di essere cresciuto in maniera notevole e, rispetto a Hummels, ha dalla sua parte un passo molto più esplosivo che fa dormire sonni tranquilli a Claudio in caso di ripartenze subite.

FOTO: Instagram Roma