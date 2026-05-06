Altobelli ricorda Beccalossi: “Non mi do pace. Piaceva tanto alla gente”

06/05/2026 | 15:17:59

Un grande amico di Evaristo Beccalossi, Alessandro Spillo Altobelli, ha parlato a Gazzetta.it della scomparsa del suo amico e compagno di squadra.

Le sue parole: “Il vero morto sono io, non mi do pace. Sono in Kuwait e sto cercando un volo per tornare. Ci capivamo in campo e fuori. Piaceva tanto alla gente perché era estroso e tecnico, tutti volevano essere come lui. Dal giorno che ci siamo conosciuti a Brescia, siamo sempre stati insieme. Lui era un fantasista anche fuori dal rettangolo di gioco”.

Foto: Instagram Altobelli