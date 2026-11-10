Alphadjo Cisse si presenta in sala stampa a Coverciano: “Balotelli il mio modello, voglio vincere tutto col Milan e giocarmi le mie carte in azzurro”

10/11/2026 | 13:54:00

Alphadjo Cisse si presenta in conferenza stampa della nazionale maggiore, il giocatore del Milan ha affrontato vari temi: “Io ho sempre voglia di dimostrare le mie qualità, ho vissuto mesi molto intensi e spero di viverne tanti altri così” ha dichiarato Cisse davanti ai cronisti presenti nella sala stampa di Coverciano. ​Sollecitato dai giornalisti sulle caratteristiche del compagno di squadra Mattia Liberali, con cui condivide il percorso di crescita e la chiamata in Nazionale, l’attaccante ha svelato pregi e difetti dell’amico: “Nel modo di giocare, le sue imbucate. L’ultimo passaggio è una delle sue qualità migliori. Come difetto dico che è un po’ permaloso”, ha raccontato con un sorriso. Passando poi al momento personale e al riscatto dopo i problemi fisici del passato, Cisse ha aggiunto: “L’infortunio lo scorso anno è stato un momento difficile, ma l’ho affrontato bene. La convinzione di arrivare a Milanello per mostrare le mie qualità era alta e questo mi ha aiutato molto”. ​Infine, una battuta sui modelli a cui si ispira e sulle ambizioni per il futuro con il club e con la maglia dell’Italia: “Il mio modello in Nazionale è sempre stato Mario Balotelli, un giocatore straordinario. Ora sono qui per imparare dai grandi campioni, mettermi a disposizione del mister e dare il massimo per vincere tutto con il Milan e ripagare questa fiducia”.

Foto: x Milan