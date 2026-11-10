Alphadjo Cisse si presenta in sala stampa a Coverciano: “Balotelli il mio modello, voglio vincere tutto col Milan e giocarmi le mie carte in azzurro”
10/11/2026 | 13:54:00
Alphadjo Cisse si presenta in conferenza stampa della nazionale maggiore, il giocatore del Milan ha affrontato vari temi: “Io ho sempre voglia di dimostrare le mie qualità, ho vissuto mesi molto intensi e spero di viverne tanti altri così” ha dichiarato Cisse davanti ai cronisti presenti nella sala stampa di Coverciano. Sollecitato dai giornalisti sulle caratteristiche del compagno di squadra Mattia Liberali, con cui condivide il percorso di crescita e la chiamata in Nazionale, l’attaccante ha svelato pregi e difetti dell’amico: “Nel modo di giocare, le sue imbucate. L’ultimo passaggio è una delle sue qualità migliori. Come difetto dico che è un po’ permaloso”, ha raccontato con un sorriso. Passando poi al momento personale e al riscatto dopo i problemi fisici del passato, Cisse ha aggiunto: “L’infortunio lo scorso anno è stato un momento difficile, ma l’ho affrontato bene. La convinzione di arrivare a Milanello per mostrare le mie qualità era alta e questo mi ha aiutato molto”. Infine, una battuta sui modelli a cui si ispira e sulle ambizioni per il futuro con il club e con la maglia dell’Italia: “Il mio modello in Nazionale è sempre stato Mario Balotelli, un giocatore straordinario. Ora sono qui per imparare dai grandi campioni, mettermi a disposizione del mister e dare il massimo per vincere tutto con il Milan e ripagare questa fiducia”.
Foto: x Milan