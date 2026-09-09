Allegri: “Vogliamo entrare bene in Champions. Bisogna essere bravi tecnicamente”

09/09/2026 | 20:25:37

Le parole di Max Allegri a Prime Video: “Credo che Arteta abbia fatto in questi anni un grandissimo lavoro, raggiungendo poi la finale dell’anno scorso della Champions, vincendo la Premier. Sono giocatori che hanno grande qualità e credo che sono molto bravi quando hanno la palla, ma fanno bene entrambe le cose, perché anche quando non hanno palla difendono molto bene. È difficile vedere una squadra inglese difendere in quel modo lì. Credo che ci sia da fargli i complimenti. Bisogna essere bravi, giocare bene tecnicamente e soprattutto cercare di sbagliare meno quando abbiamo la palla, perché poi in queste partite a livello europeo gli errori li paghi subito. Alla fine, la cosa più difficile, non sembra, è quando vai a campo aperto, dove ci vuole tecnica e velocità, che è la cosa più difficile, perché ci vuole precisione dei passaggi. E su quello loro sono bravi, noi altrettanto. Speriamo che sia una bella partita, soprattutto per noi serve per entrare bene in Champions”.

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