Napoli-Roma, Allegri non si nasconde: “Una sfida importante, ma non decisiva”

23/10/2026 | 13:01:53

Massimiliano Allegri presenta Napoli-Roma, big match in programma domani 24 ottobre alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico azzurro vuole ripartire dopo la sconfitta in campionato contro il Venezia e punta a dare continuità alla vittoria in Champions League contro il Bodø/Glimt. In conferenza stampa, Allegri ha affrontato i temi principali della vigilia, dalla condizione della squadra alle scelte di formazione, passando per il peso della sfida contro la Roma di Gian Piero Gasperini.”Vale tanto, è una squadra che sta facendo benissimo. Gasperini sta facendo davvero un ottimo lavoro. Hanno entusiasmo e tecnica. Noi siamo scivolati a Venezia, sarebbe bello riprendere il cammino. Ma non è l’ultima della stagione, è importante, ma siamo solo all’ottava” Allegri ha sottolineato la necessità di migliorare soprattutto la fase difensiva: «Pensiamo a migliorare le situazioni di campo, soprattutto che quando non siamo in possesso gli altri ci “entrano troppo dentro”. E poi il risultato per dare continuità per riagganciarci alle prime quattro».Uno dei temi della conferenza riguarda Kevin De Bruyne, impiegato davanti alla difesa contro il Bodø/Glimt. “Giocatori come lui hanno qualità che gli permettono di giocare davanti alla difesa o nel doppio mediano, cosa che ha già fatto. Intanto ce l’ho messo e ci ha giocato, ed è la cosa più importante. Sicuro lì ci sono anche Lobotka e Gilmour. Lobotka ha giocato molto, anche la gestione è importante quando giochi così spesso”. Sulle scelte definitive, il tecnico ha aggiunto: «Oggi farò l’ultimo allenamento e decideremo”.Allegri ha poi parlato della condizione degli indisponibili e dei possibili recuperi. “Intanto recuperiamo i giocatori, McTominay è ancora un po’ indietro, Anguissa vedremo se schierarlo o meno, era dal 5 settembre che non giocava, e l’anno scorso ha giocato appena tredici volte. Anche per Vergara valuteremo se verrà in panchina, Badiashile negli ultimi diciotto mesi ha giocato poco». Su Amir Rrahmani, invece, ha spiegato: “Rrahmani era febbricitante, vediamo come starà. Gli altri ci sono tutti”.Il tecnico si è soffermato anche su Rasmus Hojlund, chiamato a ritrovare continuità sotto porta. “Con noi ha segnato prima della sosta e poi ha segnato anche in nazionale. Non scordiamoci che le sta giocando tutte, tranne il primo tempo di Venezia. Sono contento, resti sereno. L’importante è che segni la squadra». E su Lorenzo Lucca: “Ha delle qualità e va sostenuto, il calcio è bello perché gira tutto con un solo pallone”.Infine, un passaggio sull’approccio tattico che servirà contro la squadra giallorossa. “La Roma è una squadra che ti porta a giocare, ti viene a prendere uomo a uomo. Ci vorrà grande tecnica, sarà una partita fisica». Allegri ha poi avvertito sui pericoli offensivi degli avversari: “Affronteremo giocatori forti come Malen, staremo attenti”.Il Napoli cerca quindi una risposta in campionato dopo il passo falso di Venezia. La sfida contro la Roma rappresenta un appuntamento importante per la classifica, ma Allegri invita a non considerarla già decisiva: l’obiettivo è ritrovare solidità, migliorare le letture difensive e tornare a fare punti.

Foto: x Napoli