Allegri su Vlahovic: “Non può giocare come a dicembre, le temperature cambiano e ci sono meno forze”

Nel corso della conferenza stampa pre-Fiorentina, Massimiliano Allegri si è soffermato anche su Dusan Vlahovic: “Effetto Dusan svanito? Assolutamente no! Credo che Vlahovic abbia fatto 7-8 gol nelle partite che ha giocato qui. La modalità è diversa, non si può giocare come a novembre e dicembre. Cambiano le temperature, le forze sono di meno a livello generale. E le partite pesano: domani è una gara secca e non si recupera. Le partite del girone di andata hanno una valenza, al ritorno sono più importanti e pesanti“.

Foto: Twitter Juventus