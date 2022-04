Allegri: “Siamo riusciti a pareggiare una gara che a inizio stagione avremmo perso. Può essere un punto importante”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Oggi fortunatamente siamo riusciti a pareggiare una partita che si era complicata. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, poi dopo l’1-0 abbiamo preso un palo e tirato molto in porta. Prendiamo sempre gol ultimamente, dobbiamo migliorare ed essere più sereni. Queste partite all’inizio della stagione le avremmo perse. Può essere un punto importante, in vista del quarto posto, dove ci sarà una volata. Noi siamo consci che per arrivare nei primi 4 posti di Champions e mantenere il quarto posto dobbiamo fare un passettino alla volta”.

Foto: Twitter Juve