Allegri: “Parlare ora di mercato non serve a niente. Il nostro obiettivo è arrivare fra le prime quattro”

25/04/2026 | 12:13:43

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Milan-Juve molto equilibrate negli ultimi anni? Il calcio è imprevedibile. Magari viene fuori un gol subito e la partita si stappa da sola. È sempre Milan-Juventus, una delle partite più importanti del campionato, in un momento in cui sia noi che loro ci giochiamo un posto tra le prime quattro. L’arrivo di Spalletti gli ha dato un qualcosa in più e stanno facendo un ottimo campionato. Cosa serve in estate per vincere lo Scudetto? Parlare ora di mercato non serve a niente. Quando sei preso dal finale di stagione e dall’obiettivo che è lì davanti, serve solo fare passettini in avanti. Una volta raggiunto l’obiettivo, saremo tutti più lucidi nel valutare le cose. Se ti metti ora a tavola, magari sei anche un po’ non dico destabilizzato, ma vedi le cose in maniera meno chiara perché sei troppo preso dal momento della stagione. Obiettivo secondo posto? Capisco battere la Juve, arrivare secondi… Ma il nostro obiettivo è arrivare fra le prime quattro. Non dobbiamo essere focalizzati sul secondo posto, sulla Juventus, ma sul risultato finale, che potremo raggiungere anche solo all’ultima giornata. Tutti dobbiamo pensare solo a questo”.

Foto: X Milan