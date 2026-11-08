Allegri: “Oggi i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano. Le gerarchie in porta? Meret e Milinkovic sono due portieri di grande valore”

08/11/2026 | 15:34:57

Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato con la Lazio. Queste le sue parole:

“Perdere oggi sarebbe stato doloroso dopo una prestazione del genere, anche a livello mentale con una sosta di mezzo. Invece i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare, come sempre. Io non ho niente da rimproverare. Purtroppo non siamo riusciti a vincere. Dopo la sosta recupereremo un po’ di giocatori e credo che la squadra possa fare meglio. In questo momento siamo dentro la Coppa Italia, dentro la Champions, dentro la lotta per i primi 4 posti in campionato, anche se siamo lontani. Essere depressi non serve a niente, ci vuole voglia e positività. Se è cambiata la gerarchia Meret-Milinkovic? Sono due portieri di grande valore. Meret aveva fatto due partite importanti e oggi poteva subire un po’ la situazione. Milinkovic è un portiere molto bravo, un giocatore di grande responsabilità su cui posso fare affidamento. Oggi ha giocato bene anche con i piedi”.

Foto: X Napoli