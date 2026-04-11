Allegri: “Oggi i fischi ci stanno, dobbiamo tornare a essere lucidi. Leao? Servono prestazioni più pazienti”

11/04/2026 | 20:39:51

Allegri ha parlato a DAZN dopo la pesante sconfitta contro l’Udinese: “Sicuramente c’è un momento no della squadra, quando sei tra le prime quattro e passano tante gare senza segnare sicuramente c’è qualcosa che non va. Dobbiamo tornare a essere ordinati e lucidi perché abbiamo tutte le possibilità di tornare in Champions. I fischi? Fa parte del calcio, quando vinci sei bravo, quando perdi no. A livello di impegno non siamo mancati, oggi comunque i fischi ci stanno perché siamo mancati. Leao? Nel primo tempo Leao ha avuto due chance importanti da centravanti, a spazi stretti poi è difficile saltare l’uomo, ormai gli avversari lo conoscono, servono delle prestazioni diverse e più pazienti”.

foto x milan