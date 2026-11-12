ALLEGRI, NON SERVONO GLI AVVOCATI

12/11/2026 | 15:03:16

Il primo tempo del Napoli contro la Lazio è stato imbarazzante. Se mi avessero nascosto le maglie e mi avessero chiesto di provare a indovinare la squadra, le avrei dette tutte o quasi ma di sicuro non il Napoli. Gli avvocati da quattro lire di Allegri, quelli che lo difenderebbero anche se ne perdesse dieci di fila o se avesse bucato quattro stagioni come del resto è avvenuto, dicono che la colpa è di De Laurentiis che non gli ha fatto il mercato. Meno male che non glielo ha fatto, aggiungo, perché ci sarebbe stato il forte pericolo di non far rendere gente costata 25 o 30 milioni. Gli avvocati da quattro lire, gli stessi che non vincerebbero mezza causa (neanche la più semplice) dovrebbero sapere che Allegri aveva accettato, nel fantastico scenario del teatro San Carlo, l’intero organico senza battere ciglio e con la medesima felicità che avrebbe un bambino alla prima gita scolastica. Se non gli fosse andato bene, avrebbe potuto dire “no, grazie”. Invece, ha detto sì con una goduria di chi non vedeva l’ora di cancellare la pessima stagione con il Milan dove è stato dentro la Champions dalla seconda alla trentasettesima giornata, ma non alla trentottesima quando serviva davvero preparare il passaporto per l’Europa che conta. Normale che a gennaio il Napoli lavorerà per chiudere qualche colpo, ma non certo quelli da 30 milioni cadauno che si leggono in queste ore sui quotidiani per fare scivolare il tempo nella settimana della sosta per le Nazionali. Il Napoli non mette sul tavolo 30 milioni, a meno che non ci sia un’uscita, questo dovrebbe essere chiaro soprattutto per non creare false aspettative. E gli avvocati di Allegri, quelli delle cause perse a prescindere, gli chiedano di fare un po’ meglio, di aggiustare la classifica, di non utilizzare Vergara in un ruolo assurdo. Per dare un senso a una stagione che non può affogare nella malinconia già a metà novembre dopo uno scudetto, una Supercoppa, un secondo posto e anche tanti pacchi di milioni messi a disposizione di Antonio Conte. Eppure malinconia è, la necessità diventa quella di tramutarla in un compitino almeno decente.

Sono un grande estimatore di Giacomo Calò, gli ho dedicato recentemente un video, lo seguo da quando quasi nessuno lo conosceva, è sempre stato un eccellente interprete del suo ruolo e sono contento che ora si possa togliere soddisfazioni enormi. A Frosinone, quando devi accendere la luce, chiedi di Calò e sai che non avrai alcun tipo di intoppo. Ma ritengo che parlare di meritocrazia per una mancata convocazione non abbia senso perché non fai il bene del ragazzo, soprattutto all’interno di un mondo social che spesso amplifica determinate cose e non sa coglierne i contenuti. Ma anche in questo caso posso dire, pazienza se qualcuno si offenderà, che non ci sono più i procuratori di una volta, gli stessi che sapevano come e soprattutto quando intervenire. Altrimenti restavano in silenzio per mesi interi senza alcuna necessità di avere un microfono sotto il naso per dire chissà quale (inutile) pensiero. Jack Calò ha un piede vellutato, un’intelligenza superiore alla media, lo vedrei bene anche alla Fiorentina e gli auguro 4-5 anni di carriera indimenticabili. La Nazionale in quel ruolo è stracoperta, se continuasse così potrebbe scardinare qualche gerarchia e nessuno lo discute. Ma la chiamata a richiesta, come se fosse una prenotazione, non ha senso e sarebbe il caso di non ripetere – per il suo bene – simile passaggio a vuoto.

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