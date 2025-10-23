Allegri: “Nkunku sarà in panchina mentre Loftus-Cheek sarà valutato oggi”

23/10/2025 | 12:34:56

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa. Queste le sue parole:

“Cosa ne penso della partita a Perth visto il rinvio di Villarreal-Barcellona? Attendiamo innanzitutto una decisione definitiva, quando arriverà ci comporteremo di conseguenza. Se resteremo in Italia, meglio. Se andremo a Perth ci organizzeremo al meglio perché si tratta di una partita importante con tre punti in palio. Come passare dall’obiettivo Champions a quello Scudetto? Dobbiamo lavorare e tenere alto l’entusiasmo dei tifosi, ma va tenuto con equilibrio. Ora pensiamo ai prossimi tre punti da ottenere col Pisa, Nkunku sarà in panchina e valuteremo oggi Loftus-Cheek”.

Foto: sito Milan