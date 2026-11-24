Allegri: “Miglioreremo ancora quando rientreranno tutti. Sono felice per Hojlund e Lang”

24/11/2026 | 23:24:07

Le parole di Allegri in conferenza stampa: “Non so come sia la classifica, però sicuramente questo punto è importante perché comunque abbiamo ancora tre partite da giocare e quindi abbiamo la possibilità di fare dei punti. Intanto svoltiamo questa partita, i ragazzi sono stati bravi, però domenica abbiamo una partita, una delle partite più importanti del campionato. Sono contento soprattutto per Hojlund perché dicevano che nel Napoli non faceva gol e sono contento per Lang. È un giocatore che sta crescendo, si mette a disposizione, si sacrifica. Credo che con grande equilibrio, senza avere sbalzi da entusiasmo a depressione, bisogna continuare a lavorare e migliorare la condizione fisica. Miglioreremo soprattutto quando i giocatori rientreranno tutti, per far respirare qualcuno”.

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