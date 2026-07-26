Allegri: “Mercato? Abbiamo una rosa di valore, valuteremo con calma cosa fare”

26/07/2026 | 20:22:39

Max Allegri ha parlato a Sky dopo l’amichevole contro la Carrarese, vinta per 2-0 dai campani contro i toscani: “E’ stato un buon test, siamo stati meglio in campo. L’importante è non aver subito gol. Mercato? Mancano ancora 35 giorni, la rosa è di valore, valuteremo con calma cosa fare”. Su De Bruyne: “Tecnicamente è un giocatore abbastanza bravo. Arriverà e avrà le sue motivazioni. Per noi sarà una stagione importante, ci vuole una rosa all’altezza di tre competizioni”.

foto x napoli