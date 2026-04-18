Allegri: “Leao? I fischi gli sono serviti sicuramente. Se resto? Tanti cambiamenti non sono mai stati nel mio Dna”

18/04/2026 | 12:23:52

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“I fischi a Leao? Leao ha capito, gli sono serviti sicuramente un po’ di fischi. Perché non sempre le cose vanno bene e questo può essere un momento di crescita per lui. Avrà sicuramente una bella reazione, ha avuto una buona settimana di allenamento così come gli altri. Gli attaccanti torneranno a segnare, ma per far questo serve che tutta la squadra l’affronti come ha fatto tante volte in stagione, avendo un ordine all’interno della partita. Eravamo troppo disordinati con l’Udinese e questo non deve più succedere. Se la mia permanenza è fondamentale anche per la permanenza di Modric e Rabiot?Io so solo una cosa: le energie vanno concentrate adesso sull’obiettivo finale, da parte di chiunque lavora a Milanello. Tutti lavoriamo per il club che è sopra tutti. All’interno del mondo Milan sono passati tutti, ma l’unica cosa che rimane è il club. Io sono sempre stato legato ai ragazzi, vanno sostenuti e loro devono sostenere me e lo hanno fatto. Io credo che la società quest’estate ha lavorato molto bene, abbiamo una rosa di ottimi giocatori e qualcuno straordinario. Se mi sento di rassicurare i tifosi? La mia storia di allenatore parla chiaramente: tanti cambiamenti non sono mai stati nel mio Dna, anche perché mi piace lavorare all’interno di un club che è un’azienda che va gestita come tale. Quindi va resa competitiva e sostenibile, per far questo non si può far tutto in un giorno ma bisogna programmare, vedere gli errori fatti e continuare”.

Foto: X Milan