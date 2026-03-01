Allegri: “La vittoria di oggi è tutta merito di Bartesaghi. Derby? Speriamo i numeri diano contro l’Inter”

01/03/2026 | 15:06:34

Max Allegri ha parlato a DAZN dopo la sfida vinta dal Milan contro la Cremonese: “Bartesaghi è stato straordinario, diciamo che è uscito nel momento giusto. Così è entrato Estupinan che ha dato la palla gol. Il merito di questa vittoria è tutto suo. Per quanto riguarda il derby è una partita meravigliosa e in quelle partite lì può succedere di tutto. Chance scudetto? Credo che l’Inter abbia vinto 22 partite, 4 perse e 1 pareggiata… Speriamo che domenica i numeri gli diano contro. È ancora molto lunga, sembra corta quando si è lì perché ti viene un po’ di affanno. Ma bisogna essere molto lucidi per costruire azioni per far gol. Nell’occasione del calcio d’angolo sono stati molto bravi, Estupinan ha dato una bellissima palla per Modric, giusta per fargliela mettere di prima. Quello che fa la differenza. Così come sono stati bravi nel contropiede per chiuderla. Abbiamo ora una settimana per andare a giocare questa partita meravigliosa, e poi dopo proseguiremo il campionato”.

