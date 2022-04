Allegri: “La sconfitta contro l’Inter ha deciso il campionato. Vlahovic? Forte, ma gli manca esperienza”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, ecco ulteriori temi toccati da Massimiliano Allegri dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia ottenuta con la sua Juventus: “Qui devi lottare sempre per vincere. A me dispiace aver perso con l’Inter: quella partita ha deciso il campionato.

Vlahovic? Si è dato da fare. È arrivato alla Juventus da tre mesi, è un po’ in calo perché ha sprecato tanto. All’inizio andava sempre forte, giocando ogni tre giorni. Deve stare sereno, ha 22 anni, è forte ma gli manca esperienza come è normale. Gli serve di trovare equilibrio mentale e rimanere tranquillo, ma è un passaggio che farà nei mesi e negli anni per arrivare alla maturazione giusta. Per la prestazione, a me fate ridere: scrivete delle cose e poi le cambiate dopo tre giorni“.

Foto: Twitter Juventus