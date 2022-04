Allegri: “La Coppa Italia? Se la vinci non conta nulla, ma se perdi hai fallito”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro la Fiorentina, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: “La Coppa Italia se la vinci non conta nulla, se la perdi hai fallito l’obiettivo. Per quanto riguarda il campionato, dico che innanzitutto dobbiamo pensare ad arrivare tra le prime quattro. Ai primi di maggio nessuno pensava a una Juve quarta a +5 sulla quinta, ora dobbiamo difenderli per rimanere tra le prime quattro. In questo campionato non c’è un valore assoluto, ho sempre detto che gli episodi avrebbero fatto la differenza. Noi non abbiamo vinto delle gare anche giocate bene, quindi sicuramente ci è mancato quel qualcosa in più per fare il salto in avanti. Su questo bisogna riflettere e lavorare, il prossimo anno sarà sicuramente migliore. Ora dobbiamo pensare ciò che c’è da fare da qui al 22 maggio, poi valuteremo il tutto“.

Foto: Twitter Juventus