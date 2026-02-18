Allegri: “Inter a +7? Io penso a mantenere il vantaggio sulla quinta. Pavlovic? Nulla di grave”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Como.

Queste le sue parole: “Ci vuole sempre molta calma, venivamo da 2 vittorie in trasferta e stasera giocare contro il Como non era semplice. La squadra ha avuto una buona reazione dopo il gol, abbiamo guadagnato 1 punto su Napoli, Juventus e Roma e dobbiamo pensare a tornare alla vittoria contro il Parma”.

La palla del gol l’avete cercata molto. “Partita molto equilibrata e anche noiosa, nel secondo tempo abbiamo attaccato la linea con Leao ed è stato bravo come Jashari a dare quella palla importante. Pensiamo a recuperare giocatori importanti, essere fiduciosi, rimanere sereni e pensare a lavorare. Dentro l’obiettivo ci siamo, il punto di stasera sarà importante”.

Cosa è accaduto prima dell’espulsione? “Credo che ci sia stato un fallo, dove Saelemaekers stava ripartendo. Fabregas si è scusato? Allora la prossima volta entro io e faccio una scivolata. Sono andato lì per difendere il giocatore e in quel momento lì mi è venuto contro uno del Como. Non è successo niente”.

Pavlovic? “Fortunatamente sta bene, nulla di grave”.

Derby tra 3 settimane? “Il calcio è bello perché, da un giorno all’altro, c’è sempre l’imprevisto. Dobbiamo continuare a lavorare e a fare risultati, domenica troveremo un avversario che concede poco. Dovremo tornare a vincere soprattutto per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici”.

