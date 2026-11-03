Allegri: “In Champions il destino è nelle nostre mani, servono 10 punti per i play off. Il campionato è più importante e va sistemato”

03/11/2026 | 17:41:27

Massimiliano Allegri presenta la sfida contro il Porto, in programma al Do Dragao domani alle 21:00. Le parole in conferenza stampa.

Sulla tragedia avvenuta in Spagna: “Innanzitutto vorrei fare le condoglianze alla famiglia di Jesus de Miguel per questo tragico incidente occorso a un ragazzo, prima che a un calciatore, che ha perso la vita”.

Sulla situazione generale: “La partita di domani è difficile. Loro hanno fatto delle belle partite in Champions. Credo che in Champions abbiamo il destino nelle nostre mani e con 10 punti dovremmo andare ai play off. Ma il campionato è più importante e va sistemato. Basta vedere i dati delle partite e noi abbiamo preso undici gol nelle ultime mezz’ore. Va migliorato questo dato”.

Foto: YouTube Napoli