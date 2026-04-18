Allegri: “Il primo step è arrivare in Champions, poi si può programmare il futuro. Io sono legato al Milan”

18/04/2026 | 12:34:50

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Perché non dico chiaramente di voler restare? L’ho detto anche prima. La mia storia di allenatore dice che faccio lunghi cicli. Il primo step è arrivare in Champions, poi si può programmare il futuro. Io sono legato al Milan, anche se le cose nel calcio cambiano velocemente. Ma già dalla costruzione della rosa di quest’anno si pensava alla prossima stagione, perché altrimenti rimani indietro. Non si guarda a 3 mesi, ma a 2 anni”.

Foto: X Milan