Allegri: “Il mio futuro? Totale sintonia con la società, sta strutturando il futuro del Milan”

28/02/2026 | 16:24:32

Max Allegri ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: “Di queste voci che sono uscite in settimana con la società c’è totale sintonia. Poi com’è normale che sia in un confronto ci possono essere punti di vista diversi. È importante che tutti si lavori per il bene del Milan, sono molto contento di essere tornato al Milan dopo 15 anni e aver iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi splendidi. La società sta programmando e strutturando il futuro del Milan. Per fare questo bisogna ottenere il risultato più importante. A marzo per ora stiamo abbastanza bene. Ora dobbiamo vedere se siamo bravi a rimanere lì o a fare l’ultimo scalino. C’è sintonia tra me e la società”.

Foto: X Milan