Allegri: “Guiderò la Juventus per i prossimi tre anni. Ora testa al campionato”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset a seguito della vittoria di questa sera contro la Fiorentina, ecco un estratto dalle dichiarazioni di Massimiliano Allegri: “Stasera non era facile contro la Fiorentina, perché comunque è una squadra che palleggia, è una squadra che se li lasci scatenare in velocità ti crea grossi pericoli. Noi invece siamo stati bravi a crearci gli spazi davanti, a fare una buona fase difensiva. Nel primo tempo bisognava fare il secondo gol perché abbiamo avuto delle occasioni importanti a campo aperto, abbiamo sbagliato la misura e le scelte nel passaggio. Ora mettiamo da parte la Coppa Italia e pensiamo al campionato. Se sarò alla guida della Juventus l’anno prossimo? Anche per i prossimi tre“.

Foto: Twitter Juventus