Allegri: “Galeone mi disse di non smettere di allenare, era un precursore”

28/05/2026 | 18:52:34

Max Allegri ha parlato a Sky Sport a margine della consegna di un premio dedicato a Giovanni Galeone: “È stata una giornata speciale per me, Pescara ha dimostrato quanto amasse quest’uomo. È stata una giornata meravigliosa. Avremmo sicuramente sorriso, come abbiamo fatto spesso. Mi avrebbe rimproverato sicuramente. Purtroppo è mancato troppo presto, per tutto il mondo del calcio. Insegnamenti? Di essere più scanzonato possibile e di non perdere l’incoscienza che lo ha sempre contraddistinto e che io mi sono portato un po’ dietro. So solo che in un certo momento mi ha mandato un messaggio, quando ero fermo, mi disse ‘che non ti venga la voglia di smettere’. Oggi sono qui per ricordare Giovanni. L’ho visto l’ultima volta l’anno scorso a Udine e anche lì sorrideva ed era sempre pronto a dirti la parola giusta e credo che da dove ci guarda sicuramente vedrà quanto questa città lo ami. La caratteristica del mister era sicuramente quella di essere un precursore, avanti rispetto agli altri: le cose che lui diceva trent’anni fa, 40 anni fa, perché ormai sono passati tanti anni, sono ancora tuttora valide e anche novità”.

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