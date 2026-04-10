Allegri: “Domani Gabbia sarà a disposizione. Io da escludere come CT della Nazionale? Prima va deciso il presidente”

10/04/2026 | 12:39:08

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Cosa mi aspetto dall’Udinese? Io sono fiducioso perché abbiamo qualità, ma l’Udinese è un’avversaria difficile. Ti riparte addosso, è una squadra molto fisica e servirà attenzione, ora c’è anche la variante del caldo. Se c’è bisogno di più rotazioni? Ora ho tutti a disposizione. Ci sarà anche Gabbia domani, nonostante non sia al 100%. Ma ora avrò la possibilità di ruotare tutti. Se mi si può escludere come CT della Nazionale? Prima del CT si dovrà decidere il presidente federale”

Foto: X Milan