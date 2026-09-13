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Allegri: “De Bruyne? Si vede che è un calciatore diverso. Oggi la partita è stata voluta e vinta con rabbia”

13/09/2026 | 20:48:49

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Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Bologna. Queste le sue parole:
“La mia rabbia in alcuni momenti della partita? Potevamo gestire meglio alcune situazioni, facevamo possesso nella nostra metà campo e invece dobbiamo farlo nell’area avversaria. Abbiamo comunque concesso poco, godiamoci questa vittoria che è la prima in casa. Speriamo sia un buon inizio. Se De Bruyne vicino alla punta rende di più? Credo che Kevin abbia giocato tutta la vita lì. Poi è talmente intelligente che si sa trovare sempre nella posizione giusta. Da come stoppa la palla e come la passa si vede che è un calciatore diverso. Per l’età che ha va gestito. Se è uscito per crampi? Ha speso molto, sì erano crampi. Oggi la partita è stata voluta e vinta con rabbia, cosa che è mancata tra Como e Inter. Lì siamo stati troppo superficiali pur facendo buone cose”.
Foto: sito Milan