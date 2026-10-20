Allegri: “De Bruyne regista? Gli ho detto che si sarebbe divertito. Anguissa e McTominay non sono al top”

20/10/2026 | 23:27:46

Le parole di Max Allegri a Sky: “Quando siamo nella nostra metà campo siamo fragili. A De Bruyne ho detto che si sarebbe divertito davanti alla difesa, è un giocatore che ascolta. Anguissa e McTominay non sono ancora al 100%. Non possiamo prendere gol come questi. E’ normale che più giocatori di qualità hai in campo meglio è. Il risultato cambia l’opinione di una partita, però a Venezia, a Firenze abbiamo avuto delle occasioni in cui abbiamo sbagliato l’ultima scelta di passaggio. Quello che dobbiamo assolutamente migliorare è che non possiamo prendere gol come questi”.

foto x napoli