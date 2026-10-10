Allegri: “De Bruyne? Da play è ancora meglio, può allungarsi la carriera. Dobbiamo diventare più solidi”

10/10/2026 | 23:21:24

Le parole di Max Allegri a Sky: “Badiashile? Non si possono giudicare i giocatori su un errore. Nel calcio sbagliamo tutti e a volte capita che l’errore ti costano la partita. A Milano potrei aver sbagliato io, magari era meglio metterne uno senza spostare gli altri. De Bruyne? Un giocatore va valutato per quello che è e per quello che fa durante la stagione. Il giocatore non è in discussione. A Milano quando è entrato ha fatto bene, come nelle altre partite. Poi Nazionale vince e viene valutata la prestazione dal risultato. Giocatore straordinario: se si mette a fare il play diventa ancora più bravo e può allungare la carriera. A lui piace divertirsi davanti e stasera ha fatto una gran partita. L’anno scorso è stato fermo tanto, come Anguissa e Neres. Dovremo migliorare la condizione, ci vuole pazienza e l’importante è che la squadra diventi solida davanti all’area e conceda meno. Questi inserimenti ce li ha sempre, è stato bravo soprattutto nella riconquista. Abbiamo avuto situazioni in cui dovevamo essere più pericolosi”.

foto x napoli