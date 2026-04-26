Allegri contro Spalletti tre anni dopo: Luciano avanti nei precedenti in uno scontro equilibrato

26/04/2026 | 11:13:44

Max Allegri contro Luciano Spalletti, nuovo atto a San Siro a tre anni dall’ultima volta, questa volta in Milan-Juventus. Sarà il sedicesimo scontro diretto tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. I precedenti sono in equilibrio visto che il tecnico della Juventus ha vinto sei volte negli incroci diretti, quello rossonero cinque mentre quattro sono i pareggi accumulati. L’ultimo confronto è l’1-0 del Napoli di Spalletti sulla Juventus di Allegri il 23 aprile 2023.

foto x juve