Allegri: “Contro la Juve sarà uno scontro diretto. Anguissa e Rrahmani sono stati influenzati, se stanno bene giocano”

31/10/2026 | 12:35:59

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus.

Sull’emozione del ritorno a Torino: “Ho passato il 50% della mia carriera in Serie A a Torino. Domani sarà uno scontro diretto fra due squadre che sono indietro in classifica”.

Sui progressi della squadra: “Dobbiamo occupare meglio tutto il campo, la gestione della palla va fatta meglio e con più lucidità, capendo quando attaccare e quando difendere”.

Sui miglioramenti che si aspetta domani: “Cerchiamo di migliorare gli errori ogni giorno. Vincere a Monza non era semplice, perché ci ha creato delle difficoltà. L’equilibrio deve regnare. Bisogna stare zitti e lavorare, soprattutto in questi momenti e con questa classifica. La Juventus è stata allestita per lottare per le prime 4 posizioni, ma la troveremo ferita e arrabbiata”.

Su Rrahmani e Anguissa: “Rrahmani ha avuto un’influenza, oggi vediamo come sta. Se sta bene, gioca. Altrimenti giocheranno uno tra Marianucci e Beukema. Anguissa ha pure un virus influenzale, se sta bene gioca”.

Foto: YouTube Napoli