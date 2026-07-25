Allegri: “Chi non salta è juventino? Lo sento da 15 anni. Grazie per il calore”

25/07/2026 | 22:22:08

Il Napoli questa sera si presenta in piazza a Dimaro, sede del ritiro, occasione per presentare anche i volti nuovi, tra cui il mister Massimiliano Allegri.

All’arrivo del tecnico sul palco si è alzato il coro chi non salta à juventino, con la risposta del tecnico: “Buonasera a tutti. Questa cosa di chi non salta è juventino ormai la sento da 15 anni fortunatamente. Ringrazio tutti, a partire dai tifosi, abbiamo fatto un ritiro meraviglioso e ringraziamo i tifosi che ci sono stati vicino. Per me è la prima volta che ho quest’esperienza, è stata meravigliosa la prima parte del ritiro. Ringrazio anche il paese di Dimaro e tutto il Trentino per la grande ospitalità. Grazie a tutti”.

Foto: sito Milan