Allegri: “Avremo McTominay per 20/30 minuti. Hojlund ha fatto due gol, con questa media arriverebbe a 16/18 gol”

09/10/2026 | 14:07:32

Massimiliano Allegri presenta la sfida contro il Frosinone, in programma sabato sera alle 20:45, in conferenza stampa.

Sugli infortunati: “McTominay sarà convocato e lo avremo a disposizione per 20/30 minuti. Nell’arco della stagione ci sono infortuni, come successo a Vergara e Favasuli. Olivera nel giro di una settimana potrebbe essere a posto. Anguissa sta recuperando. Il Frosinone è una squadra tosta, che corre e con una buona tecnica, ma noi dobbiamo vincere. Domani inizia un mese importante con nove partite, non ci devono essere alibi e attenuanti”.

Sui giocatori partiti per le Nazionali: “Hojlund ha fatto due gol in cinque partite. Con questi numeri arriverebbe a 16/18 gol. Non stava facendo troppo male. De Bruyne ha fatto gol, così come a Genova”.

“Se la sosta è servita dipende se domani vinceremo o meno. Io sono molto autocritico con me stesso. Dobbiamo iniziare a capire i momenti della partita che non dipendono né dalla tecnica né dalla tattica. Il campionato italiano, grazie a Orsato, ha superato nel gioco effettivo la Premier League. Giocando di più ci sono più possibilità di infortuni ma anche ritmi bassi”.

Su Beukema e Lucca: “Sta facendo molto bene, pur saltando la preparazione per un problema al tendine. Queste settimane di sosta hanno fatto bene anche a Lucca, ha qualità e deve stare tranquillo”.

Sull’ansia: “Non ci deve essere. L’obiettivo di domani è vincere, ma sarà importante fare un filotto di vittorie e rimanere agganciati nelle prime quattro”.

Foto: Youtube Napoli