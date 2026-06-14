Allarme temporale in USA, esordio dell’Inghilterra a rischio rinvio

14/06/2026 | 16:13:19

L’esordio dell‘Inghilterra al Mondiale rischia di subire un rinvio di qualche ora. La sfida contro la Croazia è in programma mercoledì 17 giugno alle 22 italiane. Un messaggio di allerta emanato dalle autorità locali, segnala l’arrivo per quella data di una violenta tempesta elettrica con raffiche di vento fino a 80 miglia orarie, pari a circa 130 chilometri all’ora. Le indicazioni diffuse dal Servizio Meteorologico Nazionale invitano la popolazione a trovare riparo in edifici solidi e a tenersi lontana dalle finestre, sottolineando il rischio rappresentato dai detriti trasportati dal vento. Anche il rischio tornado preoccupa la spedizione inglese. La sfida quindi potrebbe subire una variazione oraria, ricorderete lo scorso anno, diverse gare del Mondiale per Club furono sospese e poi riprese alcune ore dopo per le trombe d’aria. L’Inghilterra e la Croazia monitorano la situazione.

Foto: X Inghilterra