Allan: “All’Everton ho detto subito di sì, giocare in Premier è stato il coronamento di un sogno”

Allan, ex centrocampista del Napoli, ha raccontato al Liverpool Echo il suo trasferimento alla corte di Ancelotti della scorsa estate. “Quando mi ha chiamato l’Everton non ci ho pensato due volte. Prima di tutto, l’Everton è un grande club con una grande storia, inoltre, c’è un grande progetto, si lavora a un nuovo stadio e l’allenatore è Carlo Ancelotti. Quando si è presentata l’opportunità di venire qui ho detto subito sì. Indossare la maglia dell’Everton e giocare in Premier League è stato il coronamento di un sogno per me. Mi auguro di poter fare grandi prestazioni e di aiutare i miei compagni a realizzare una buona stagione”.

Foto: Instagram personale Allan