Alisson Santos: “Essere a Napoli è un sogno. Voglio restare a lungo”

05/04/2026 | 11:45:56

Intervistato da La Repubblica, Alisson Santos, attaccante del Napoli, ha raccontato il suo approdo alla corte di Antonio Conte: “Non mi aspettavo la chiamata del Napoli, giocavo poco allo Sporting. È una grande opportunità di vita e carriera. Sto facendo del mio meglio, imparo ogni giorno con un allenatore super e tanti campioni”.

Fondamentale il rapporto con Antonio Conte: “Mi ha aiutato fin dal primo giorno, spiegandomi cosa fare per dare il massimo. Il Milan? Mi piacciono queste partite. Il Milan è forte, ma al Maradona è dura per tutti. Dobbiamo dare tutto per vincere”.

Infine un pensiero anche sul futuro: “Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo. Ho visto poco la città, ma mi piace e voglio conoscerla meglio”.

Foto: sito Napoli