Alex Jimenez alla Fiorentina, è già al Viola Park. L’incredibile anticipazione social

11/07/2026 | 17:31:49

La Fiorentina non si ferma: preso Alex Jimenez, terzino destro ex Milan. Un colpo per la fascia destra, in attesa di trovare accordi con il Siviglia per Oso. Il classe 2005 si trova già al Viola Park, pronto per il ritiro, operazione in prestito con diritto, al Bournemouth una ventina di milioni in caso di riscatto più percentuale da futura vendita. Nell’era dei social succede anche questo: l’arrivo di Jimenez è stato letteralmente anticipato su X con tanto di dettagli alle 14,15 nel tweet che vi proponiamo. Ovvero lo sbarco di Jimenez all’aeroporto di Firenze con tanto di orario (ore 12,20) e con altri particolari, ovvero che il terzino era sbarcato in compagnia del padre e del fratello con un volo da Madrid. Tutto puntualmente verificatosi, non conosciamo @nickmercato ma gli facciamo i complimenti. Nell’era dei social succede anche questo…

Foto: sito Bournemouth

