ALESSANDRO ROMANO, DALLA SVIZZERA ALLA CHIAMATA DI RANIERI

Romano è nel giro delle giovanili della Roma dal 2022, anno in cui è stato prelevato dal Winterthur FC. Nella passata stagione con la Primavera, con Guidi in panchina, il classe 2006 svizzero ha collezionato 20 presenze segnando anche due reti a 17 anni.

Oggi Romano è un titolarissimo dei baby-giallorossi ed è molto stimato da mister Falsini che, eccezion fatta per il periodo in cui il ragazzo è rimasto ai box per infortunio, ha deciso di schierarlo di fronte alla difesa nel suo 4-3-2-1. Il diciottenne può agire come vertice basso in un centrocampo a tre ma anche in una mediana a due, con un compagno che ne completi le caratteristiche.

Mancino di piede, il classe 2006 nel giro della Nazionale svizzera (di cui ha indossato anche la fascia di capitano), ha mostrato grande visione di gioco. Prezioso in fase difensiva e offensiva, quest’anno nelle 10 gare in cui era a disposizione ha trovato la via del gol una sola volta (giocando da mediano): l’eurogol che ha deciso il derby contro la Lazio lo scorso settembre.

Un infortunio lo ha tenuto fuori per circa due mesi da ottobre a dicembre, con il ritorno in campo avvenuto nel primo match del 2025 contro il Verona. Ma non solo. Il nuovo anno di Romano si è aperto anche con la prima chiamata di Claudio Ranieri tra i grandi per la sfida dello scorso 25 gennaio contro il Bologna. Il giovane talento non ha esordito ma , chissà, se Ranieri non lo richiamerà nel finale di campionato.

Foto: sito Roma