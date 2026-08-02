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Alajbegovic saluta il Bayer Leverkusen: “Vi auguro il meglio per il futuro”

02/08/2026 | 17:31:02

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Kerim Alajbegović è un nuovo giocatore della Juventus. L’esterno classe 2007 ha salutato sui propri profili social il suo ex club, il Bayer Leverkusen.

Con una storia su Instagram il bosniaco ha ringraziato i tifosi del Bayer, augurando poi al club il meglio per il futuro: “Ciao cari tifosi del Bayer, Vorrei ringraziarvi. Sono grato per tutto e auguro al club il meglio per il futuro e molti successi!”.
Foto: sito Salisburgo