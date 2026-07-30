Alajbegovic, la rincorsa di Massara partiva da Roma

30/07/2026 | 23:20:46

Kerim Alajbegovic alla Juventus è un colpo molto interessante, se consideriamo il talento, l’età (classe 2007) e gli innegabili margini di crescita. Non abbiamo creduto molto al trasferimento di Alajbegovic alla Roma, come abbiamo raccontato in più occasioni. Né durante la parantesi giallorossa del direttore sportivo né negli ultimi due mesi quando l’esterno offensivo di proprietà del Bayer Leverkusen è stato sistematicamente accostato alla Roma senza che ci fossero tracce nitide. Ma il lavoro di Massara – grande fan di Kerim – partiva da Roma ed è continuato durante i primi giorni di lavoro con la Juve. Sulla qualità del colpo c’è poco da disquisire, stiamo parlando di un ragazzo dalle qualità indiscutibili. Adesso spetterà a Spalletti farlo rendere e lanciarlo subito con un ruolo da protagonista in Serie A.

Foto: sito Salisburgo